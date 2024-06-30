На Канье Уэста подали в суд за издевательства над сотрудниками и переработки

По словам истцов, в апреле 2024 года их наняли разработать приложение для стримингового сервиса YZYVSN, куда артист планировал залить альбомы «Vultures» и «Vultures 2». Яннопулос набрал сотрудников из разных стран, среди них оказались и подростки старше 14 лет. Утверждается, что за работу команде предложили 120 тыс. долларов, если они согласятся с условиями работы и не будут жаловаться, а общение происходило через Discord, Zoom и Slack.