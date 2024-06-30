Врио губернатора Вологодской области зачитал трек Run-DMC в честь Дня молодежи

Врио губернатора Вологодской области выступил на городском Дне молодежи. Он зачитал рэп со сцены и показал удары из капоэйры. Видео перформанса появилось в паблике «Типичная Вологда» и на странице чиновника во «ВКонтакте».
Перед собравшимися на фестивале «Дыхание улиц» горожанами Георгий Филимонов исполнил а капелла трек Run-DMC «Sucker MC’s». А позже мужчина вышел в круг вместе с клубом капоэйры и показал несколько ударов с «вертушки».
Обращаясь к зрителям, врио главы субъекта пообещал оказать поддержку спортсменам, артистам и молодежным субкультурам.
«Всегда подтверждаю мысль, что патриот — это не мужик с капустой в бороде. Патриот — это человек, который не может изолироваться от общемирового культурного контекста, от субкультур. Мы не должны погружать себя в узкие рамки стереотипного восприятия. Молодежь должна самовыражаться, творить, добиваться успехов», — произнес Филимонов с микрофоном в руках.
«Такие виды, как трикинг, брейкданс, течения в хип-хоп-культуре, экстремальные виды спорта, скейтбординг, ролики, BMX, стритбол будут поддержаны всецело мной лично и моей командой. Потому что у нас команда молодых, состоящая из мастеров спорта. И мы за синкретическую связь субкультур, новых тенденций в спорте, на стыке танцевального искусства», — добавил он.