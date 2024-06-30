Врио губернатора Вологодской области зачитал трек Run-DMC в честь Дня молодежи

«Всегда подтверждаю мысль, что патриот — это не мужик с капустой в бороде. Патриот — это человек, который не может изолироваться от общемирового культурного контекста, от субкультур. Мы не должны погружать себя в узкие рамки стереотипного восприятия. Молодежь должна самовыражаться, творить, добиваться успехов», — произнес Филимонов с микрофоном в руках.