В Томске семилетний мальчик упал с 10-го этажа и выжил

В Томске мальчик выпал из окна десятого этажа и остался в живых. Об инциденте рассказала пресс-служба областной прокуратуры.
Происшествие случилось днем 30 июня в Кировском районе столицы региона. Мальчик 2017 года рождения упал из окна многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого и пролетел 10 этажей до земли.
Прибывшая скорая помощь доставила его в медицинское учреждение. По словам представителей прокуратуры, сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
Ведомство также организовало проверку по факту случившегося. «Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте в телеграм-канала органов.
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