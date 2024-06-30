В Томске семилетний мальчик упал с 10-го этажа и выжил

На этой неделе в Подмосковье врачи достали из уха подростка живую муху. Девочка прогулялась по лесу, но, вернувшись домой, почувствовала шум и шевеление в левом ухе. Извлечение насекомого прошло без осложнений, а муха не смогла повредить барабанную перепонку и слуховой проход.