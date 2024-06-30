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В Томске семилетний мальчик упал с 10-го этажа и выжил

Вчера в 20:57
Фото: прокуратура Томской области

В Томске мальчик выпал из окна десятого этажа и остался в живых. Об инциденте рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие случилось днем 30 июня в Кировском районе столицы региона. Мальчик 2017 года рождения упал из окна многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого и пролетел 10 этажей до земли.

Прибывшая скорая помощь доставила его в медицинское учреждение. По словам представителей прокуратуры, сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Ведомство также организовало проверку по факту случившегося. «Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте в телеграм-канала органов.

На этой неделе в Подмосковье врачи достали из уха подростка живую муху. Девочка прогулялась по лесу, но, вернувшись домой, почувствовала шум и шевеление в левом ухе. Извлечение насекомого прошло без осложнений, а муха не смогла повредить барабанную перепонку и слуховой проход.

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