«Головоломка-2» собрала в мировом прокате 1 млрд долларов и сделала это быстрее любого другого мультфильма в истории. Об этом пишет Deadline.
Проект Pixar стал первой картиной 2024 года, добравшейся до этой отметки. Более того, ему потребовалось на это всего 19 дней в прокате. У прошлого анимационного рекордсмена, «Холодного сердца-2», на это ушло 25 дней, почти на неделю больше.
Всего лишь 12 анимационных фильмов смогли пересечь планку в миллиард долларов сборов. При текущем темпе сиквел мультфильма о человеческих эмоциях в ближайшее время должен обогнать «Зверополиса», «В поисках Дори», «Гадкий я-3», а также третью и четвертую части «Истории игрушек».
Топ-3 анимаций по выручке сейчас составляют «Король Лев (2019)», «Холодное сердце-2» и «Братья Супер Марио в кино». Всего в списке мультфильмов-миллиардеров лишь три проекта не были выпущены Pixar или Disney.
В России «Головоломка» также пользуется популярностью. В первые же выходные в «предсеансном обслуживании» американский проект собрал больше 130 млн рублей и 560 тыс. зрителей, благодаря чему возглавил просевший после майских праздников прокат.
Еще в прошлые выходные мультфильм стал самым кассовым кинорелизом этого года. По итогам второго уик-энда мультфильм во всем мире собрал 724 млн долларов и опередил «Дюну. Часть 2».