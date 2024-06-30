«Головоломка-2» собрала в мировом прокате 1 млрд долларов

Проект Pixar стал первой картиной 2024 года, добравшейся до этой отметки. Более того, ему потребовалось на это всего 19 дней в прокате. У прошлого анимационного рекордсмена, «Холодного сердца-2», на это ушло 25 дней, почти на неделю больше.