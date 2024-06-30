«Привет, Москва»: Канье Уэст прилетел на юбилей Гоши Рубчинского

Примерно в одно и то же время 30 июня в телеграм-каналах появились видео, одно из них снято, судя по времени суток, накануне вечером. На них видно человека, похожего на Канье Уэста (он снят то со спины, то что‑либо перекрывает его лицо), и самого Рубчинского.