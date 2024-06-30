«Привет, Москва»: Канье Уэст прилетел на юбилей Гоши Рубчинского

Канье Уэст прилетел в Москву на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, [передает] «Москва 24» заявление команды последнего. Накануне двое отмечали праздник в ресторане «Белуга».
Представитель Рубчинского опровергла слух, что Уэст даст концерт в РФ. «Могу подтвердить, что во время данного визита, который готовит команда Гоши Рубчинского, мы как принимающая сторона не имеем в расписании каких‑либо выступлений или концертов», — сказала она.
Примерно в одно и то же время 30 июня в телеграм-каналах появились видео, одно из них снято, судя по времени суток, накануне вечером. На них видно человека, похожего на Канье Уэста (он снят то со спины, то что‑либо перекрывает его лицо), и самого Рубчинского.
Уэст, как предполагается, остановился в отеле Four Season, возле которого теперь толпятся люди. Вход в отель и человека, похожего на артиста, видно на третьем видео. Рэпер остановился в номере «Президентский люкс» за 1,1 млн рублей в сутки и, судя по кадрам, вместе с Рубчинским перекусил в ГУМе на 72 тыс. рублей.
На предполагаемой странице Канье Уэста в «ВК» появился пост со словами «Привет, Москва». Действительно ли это его страница, подтвердить затруднительно. В октябре 2022 года руководство соцсети приглашало рэпера стать пользователем.
Первой о визите Уэста в Москву сообщила музыкальный продюсер Яна Рудковская. Она понадеялась на концерт рэпера в «Лужниках», но представители концертной площадки, а также гендиректор агентства TCI Эдуард Ратников и представители Рубчинского это опровергли. Ратников добавил, что концерт в Москве может обернуться Уэсту полной потерей рынков в США и ЕС.
В начале мая в сети появилась информация, что Уэст может выступить в РФ этим летом: об этом сообщил Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Однако информация не подтвердилась, хотя переговоры, по словам Ратникова, велись.