В Китае ракета-носитель рухнула и взорвалась в черте города

В провинции Хэнань в Китае упала ступень ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты Beijing Tianbing Technology Co после появления видео в соцсетях.
Космическая компания в это воскресенье проводила испытания носителя. Во время тестов ракета неожиданно взлетела с пусковой площадки и отправилась в неизвестном направлении.
По данным разработчика, первая ступень Tianlong-3 нормально воспламенилась во время горячих испытаний, но затем отделилась от испытательного стенда из‑за структурных неполадок.
Позже части ракеты упали на холме в черте города Гунъи, где насчитывается около 800 тыс. жителей. Осколки разбросало в «безопасной зоне» , они вызвали пожар, пламя удалось потушить, отметили в Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями региона.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Двухступенчатая ракета Tianlong-3 («Небесный дракон-3») должна была стать конкурентом Falcon 9 от SpaceX. Как и американская разработка, это ракета многоразового использования, и она разработана частным производителем.
В апреле прошлого года компания стала первым частным предприятием, запустившим в космос ракету на жидком топливе. Их проект Tianlong-2 использовал двигатель на керосино-кислородном топливе.