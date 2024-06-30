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В Китае ракета-носитель рухнула и взорвалась в черте города

Сегодня в 15:55
Фото: U.S Marine Corps/Lance Cpl. Jacob A.Farbo

В провинции Хэнань в Китае упала ступень ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты Beijing Tianbing Technology Co после появления видео в соцсетях.

Космическая компания в это воскресенье проводила испытания носителя. Во время тестов ракета неожиданно взлетела с пусковой площадки и отправилась в неизвестном направлении.

По данным разработчика, первая ступень Tianlong-3 нормально воспламенилась во время горячих испытаний, но затем отделилась от испытательного стенда из‑за структурных неполадок.

Позже части ракеты упали на холме в черте города Гунъи, где насчитывается около 800 тыс. жителей. Осколки разбросало в «безопасной зоне» , они вызвали пожар, пламя удалось потушить, отметили в Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Двухступенчатая ракета Tianlong-3 («Небесный дракон-3») должна была стать конкурентом Falcon 9 от SpaceX. Как и американская разработка, это ракета многоразового использования, и она разработана частным производителем.

В апреле прошлого года компания стала первым частным предприятием, запустившим в космос ракету на жидком топливе. Их проект Tianlong-2 использовал двигатель на керосино-кислородном топливе.

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