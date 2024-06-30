В Китае ракета-носитель рухнула и взорвалась в черте города

Позже части ракеты упали на холме в черте города Гунъи, где насчитывается около 800 тыс. жителей. Осколки разбросало в «безопасной зоне» , они вызвали пожар, пламя удалось потушить, отметили в Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями региона.