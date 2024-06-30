НАСА сделало снимок крупнейшего вулкана в Солнечной системе

Аппарат Odyssey, изучающий Марс уже 23 года, сделал панорамную фотографию самого большого вулкана, известного человечеству. Она появилась в соцсетях космического агентства НАСА.
На широком изображении можно увидеть вулкан Олимп с провалом на вершине. Ширина этого вулкана на Марсе составляет 600 километров (примерно как штат Аризона), а высота — 27 километров.
«Обычно мы видим гору Олимп узкими полосами сверху, но, когда космический корабль смотрит по горизонту, мы можем наблюдать, насколько громадно она нависает над ландшафтом. Это не только впечатляющее изображение, оно также предоставляет нам уникальные научные данные», — заявил ученый проекта Odyssey Джеффри Плаут.
Над Олимпом можно увидеть три разноцветные полосы. Нижняя голубовато-белая полоса — это пыль в марсианской атмосфере, поскольку гигантские пылевые бури начали усиливаться в марте, когда был сделан снимок. Фиолетовый слой, вероятно, представляет собой смесь ледяных облаков и красной пыли. А верхний сине-зеленый слой состоит только из водно-ледяных облаков.
Космический корабль Odyssey прибыл на Марс в 2001 году с миссией по обнаружению водяного льда, скрытого вблизи поверхности планеты, и наблюдения за местными окрестностями. Чтобы сделать этот снимок, инженеры НАСА запустили двигатели и развернули корабль так, что объектив его камеры был направлен к горизонту, а не к поверхности.