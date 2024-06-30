НАСА сделало снимок крупнейшего вулкана в Солнечной системе

Космический корабль Odyssey прибыл на Марс в 2001 году с миссией по обнаружению водяного льда, скрытого вблизи поверхности планеты, и наблюдения за местными окрестностями. Чтобы сделать этот снимок, инженеры НАСА запустили двигатели и развернули корабль так, что объектив его камеры был направлен к горизонту, а не к поверхности.