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РКН заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* из‑за «Наследия» Владимира Сорокина

Сегодня в 14:51
Фото: кадр из видео на YouTube

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным. Это следует из выдачи сервиса проверки ведомства.

Ресурс был создан для продажи произведений авторов, которых не издают в России. Среди прочих там можно приобрести роман «Наследие» Владимира Сорокина, и это не понравилось ведомству.

«Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению со стороны организации, которая в демократическом мире имеет репутацию преступной. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — сообщил писатель.

Ранее в апреле издательство «АСТ» прекратило продажи романа. Причиной тогда называлась обнаруженная в книге пропаганда ЛГБТ**.

Кроме того, правоохранительные органы провели доследственную проверку текста по делу об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК). О ее результатах не сообщалось.

Владимир Сорокин отвергал обвинения в пропаганде насилия над детьми в романе. Писатель уверен, что, жалуясь на его новую книгу, доносчики преследуют корыстные цели и лгут. «Увы, в современной России прошлое, как ледник, наползает сзади и давит на современность. Настоящее время хрустит под этим ледником все глуше и беспомощней», — заявлял писатель.

* Борис Акунин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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