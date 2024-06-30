Участковая из Новочеркасска уволилась из‑за рилса о маленьких зарплатах в полиции

28-летняя Гайдукова выложила ролик о зарплатах ростовских полицейских в размере 40 тыс. рублей. На сервисе объявлений «Авито» в вакансии «Участковый уполномоченный полиции в Ростовской области» указана зарплата «от 40 тыс. руб.», а на сайте вакансиимвд.рф участкового в Новочеркасске ищут на зарплату от 50 тыс. до 55 тыс. рублей.
Гайдукова рассказала, что уволилась после предложения начальства уйти по собственному желанию, но никто ее не заставлял это делать. Ее обвинили в том, что она «опозорила честь мундира».
«Решений этой ситуации мне особо не предлагали. <…> Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком‑то и все, но получилось в итоге вот так», — сказала девушка. Гайдукова и так хотела увольняться, поэтому особого расстройства не испытывает, пишет Baza.
По ее словам, сначала начальство предлагало удалить все ролики или страницу в инстаграме*, «но это было так сказано вскользь, что я даже не придала значения этому». Гайдукова считает, что удаление ничего бы не изменило, поскольку «видео уже разлетелось по всем пабликам».
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