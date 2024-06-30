Участковая из Новочеркасска уволилась из‑за рилса о маленьких зарплатах в полиции

«Решений этой ситуации мне особо не предлагали. <…> Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком‑то и все, но получилось в итоге вот так», — сказала девушка. Гайдукова и так хотела увольняться, поэтому особого расстройства не испытывает, пишет Baza.