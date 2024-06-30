В Турции российский энтомолог собрал муравьиных львов и получил штраф в 1 млн рублей

Сотрудники службы охраны лесов страны наткнулись на исследователя насекомых в лесу на плато Гедельме недалеко от Кемера. У него конфисковали не только сачок, но и тканевую трубку, пакеты с замком, банки и трех муравьиных львов — сетчатокрылых насекомых, похожих на стрекоз. Их позже выпустили на свободу.