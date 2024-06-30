Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

В Турции российский энтомолог собрал муравьиных львов и получил штраф в 1 млн рублей

Сегодня в 13:50
Фото: Jean and Fred Hort/Flickr

В Турции задержали российского энтомолога за охоту на редких муравьиных львов. Об этом пишет местная газета Milliyet.

Сотрудники службы охраны лесов страны наткнулись на исследователя насекомых в лесу на плато Гедельме недалеко от Кемера. У него конфисковали не только сачок, но и тканевую трубку, пакеты с замком, банки и трех муравьиных львов — сетчатокрылых насекомых, похожих на стрекоз. Их позже выпустили на свободу.

Уточняется, что задержанный оказался преподавателем Московского государственного университета леса и Дарвиновского музея. Его имя не называют, известны лишь инициалы И.И.

Академика оштрафовали на 378 тыс. лир (около 990 тыс. рублей) и не стали арестовывать.

1/3
2/3
3/3

В Управлении охраны природы и национальных парков подчеркнули, что иностранцам запрещено вывозить из Турции все виды растений и животных (включая части тканей), живых и мертвых, а все исследователи должны получать особенное разрешение и проводить опыты совместно с местными коллегами.

В апреле в Австралии энтомологи открыли новый вид муравьев и назвали его в честь Волан-де-Морта. О злом волшебнике ученым напомнили бледная окраска насекомых, изящная форма их тела и тот факт, что эти муравьи всю жизнь проводят в темноте.

Расскажите друзьям
Теги:
МГУ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами