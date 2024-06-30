Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву

Музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила в своем телеграм-канале о визите Канье Уэста в Москву. Она понадеялась на концерт рэпера в «Лужниках».
По данным Рудковской, рэпер «остановился в самом сердце столицы». Откуда у нее эта информация, она не уточнила.
Затем в телеграм-канале «Москвичка» появилось видео, на котором якобы Уэст идет в подземном переходе у станции «Охотный ряд». Видео снято со спины предполагаемого рэпера, поэтому оно не может подтвердить визит артиста в РФ. Позади него идет человек, похожий на дизайнера Гошу Рубчинского.
Как пишет канал, Уэст якобы прилетел на частном самолете во «Внуково» 29 июня. Накануне рэпер праздновал 40-летний юбилей главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского в ресторане «Белуга». Baza уточняет, что Уэст остановился в отеле «Националь».
В начале мая в сети появилась информация, что Уэст может выступить в РФ этим летом: об этом сообщил Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Однако информация не подтвердилась, хотя переговоры, по словам создателя концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова, велись.
Концерта в этот раз, если Уэст действительно прилетел в Москву, ждать тоже не стоит. В «Лужниках» информации о каком‑либо шоу рэпера нет, передает ТАСС.