Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву

В начале мая в сети появилась информация, что Уэст может выступить в РФ этим летом: об этом сообщил Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Однако информация не подтвердилась, хотя переговоры, по словам создателя концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова, велись.