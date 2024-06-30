Ариана Гранде назвала Джеффри Дамера гостем на ужине своей мечты. Семьи жертв назвали ее больной

Ариана Гранде в подкасте Podcrushed вспомнила случай: когда на встрече с юными поклонниками ее спросили, кто был бы ее идеальным гостем на ужине, она назвала серийного убийцу Джеффри Дамера.
«Джеффри Дамер довольно обаятелен. Думаю, мне бы очень хотелось с ним познакомиться. <…> У меня есть вопросы, которые я бы с удовольствием [ему] задала», — сказала певица и несколько раз пошутила о нем. Гранде призналась, что в юности была «увлечена» серийными убийцами, и пояснила, что ее интерес к Дамеру возник до выхода «Монстра» от Netflix.
Ведущие посмеялись над словами Гранде, но родственники одной из жертв убийцы Тони Хьюза не увидели в этом ничего смешного. «Мне кажется, она больная на голову. Некрасиво и несмешно говорить, что вы бы хотели поужинать с ним», — сказала мать убитого Ширли.
Сестра Хьюза по имени Барбара посчитала, что своим высказыванием Гранде придает Дамеру очарование, поэтому ей следует извиниться за слова.
В 2022 году отец убийцы Дамера, виновного в смерти 17 человек, раскритиковал сериал Netflix за романтизацию преступлений сына. Всего на стриминге вышли два шоу — художественный «Монстр» и документальные «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера», которые повысили интерес к убийце.