Ариана Гранде назвала Джеффри Дамера гостем на ужине своей мечты. Семьи жертв назвали ее больной

«Джеффри Дамер довольно обаятелен. Думаю, мне бы очень хотелось с ним познакомиться. <…> У меня есть вопросы, которые я бы с удовольствием [ему] задала», — сказала певица и несколько раз пошутила о нем. Гранде призналась, что в юности была «увлечена» серийными убийцами, и пояснила, что ее интерес к Дамеру возник до выхода «Монстра» от Netflix.