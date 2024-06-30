Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Ариана Гранде назвала Джеффри Дамера гостем на ужине своей мечты. Семьи жертв назвали ее больной

Сегодня в 09:56
Фото: кадр из подкаста Podcrushed/YouTube

Ариана Гранде в подкасте Podcrushed вспомнила случай: когда на встрече с юными поклонниками ее спросили, кто был бы ее идеальным гостем на ужине, она назвала серийного убийцу Джеффри Дамера.

«Джеффри Дамер довольно обаятелен. Думаю, мне бы очень хотелось с ним познакомиться. <…> У меня есть вопросы, которые я бы с удовольствием [ему] задала», — сказала певица и несколько раз пошутила о нем. Гранде призналась, что в юности была «увлечена» серийными убийцами, и пояснила, что ее интерес к Дамеру возник до выхода «Монстра» от Netflix.

Ведущие посмеялись над словами Гранде, но родственники одной из жертв убийцы Тони Хьюза не увидели в этом ничего смешного. «Мне кажется, она больная на голову. Некрасиво и несмешно говорить, что вы бы хотели поужинать с ним», — сказала мать убитого Ширли.

Сестра Хьюза по имени Барбара посчитала, что своим высказыванием Гранде придает Дамеру очарование, поэтому ей следует извиниться за слова.

В 2022 году отец убийцы Дамера, виновного в смерти 17 человек, раскритиковал сериал Netflix за романтизацию преступлений сына. Всего на стриминге вышли два шоу — художественный «Монстр» и документальные «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера», которые повысили интерес к убийце.

Подробности по теме
«Посиделки с фантазером»: в сети возмутились интервью Саши Сулим с осужденным за убийство
Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами