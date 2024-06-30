Приквел «Тихого места» стартовал в прокате США с 22,5 млн долларов за первый день

«Тихое место: День первый» уже обогнал прогнозы и приблизился к «Головоломке-2». Релиз Paramount за стартовый день собрал больше, чем сиквел Джона Красински 2021 года (19,3 млн долларов), и стал самым кассовым первым днем в кинотеатрах из всех фильмов франшизы.