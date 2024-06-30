Приквел «Тихого места» стартовал в прокате США с 22,5 млн долларов за первый день

Хоррор «Тихое место: День первый», приквел франшизы Джона Красински, за первый день проката в США (28 июня) собрал 22,5 млн долларов. Зрители покупают билеты из‑за формата Imax и премиальных широкоформатных залов, в которых крутят новинку, сообщает Variety.
«Тихое место: День первый» уже обогнал прогнозы и приблизился к «Головоломке-2». Релиз Paramount за стартовый день собрал больше, чем сиквел Джона Красински 2021 года (19,3 млн долларов), и стал самым кассовым первым днем в кинотеатрах из всех фильмов франшизы.
Ожидается, что за выходные «День первый» заработает 53 млн долларов, обогнав оригинальное «Тихое место» (50,2 млн). Как и первые два фильма «Тихое место», приквел очень хорошо зарекомендовали критики и зрители, устроившие ажиотаж в кассах кинотеатров. Режиссер Майкл Сарноски снял хоррор с Лупитой Нионго и Джозефом Куинном за 67 млн долларов.
Лидером американского проката по-прежнему остается сиквел «Головоломки». Третью неделю подряд мультфильм продолжает приносить создателям более 17 млн долларов. К 30 июня сборы этого фильма в Северной Америке должны превысить 468 млн долларов, а общемировые — приблизиться к миллиарду.