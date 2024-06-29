Бастрыкин призвал запретить ношение никабов в РФ. Кадыров ему ответил, но по другому поводу

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в мусульманских странах] это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — отметил Кадыров.