Бастрыкин призвал запретить ношение никабов в РФ. Кадыров ему ответил, но по другому поводу

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к Госдуме с призывом «срочно» запретить ношение никабов в РФ. Об этом сообщает РБК с Международного молодежного юридического форума в Петербурге.
Бастрыкину задали из зала вопрос о никабах и рассказали, что власти Узбекистана запретили носить религиозную одежду, закрывающую лицо. Автор вопроса утверждает, что те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России».
«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в мусульманских странах] это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — отметил Кадыров.
Затем Бастрыкин упомянул теракты в Дагестане и нападение на сотрудников тюрьмы в Ростове-на-Дону. «В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты <…> Срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коли мы завозим сюда людей, <…> мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов», — считает глава СК.
После этого в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост. Кадыров призвал Бастрыкина «быть предельно аккуратным в таких высказываниях» и «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов», отреагировав на слова главы СК о терактах в Дагестане.
«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Кадыров.
По мнению Кадырова, если чиновники уровня Бастрыкина «будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Он добавил, что любые террористы «ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора».