Стартовали съемки драмы, вдохновленной жизнью Хантера Байдена. В ней сыграет Николас Кейдж

Однако другой источник, тоже близкий к создателям фильма, отрицает, что драма черпает вдохновение у Байдена-младшего. «Этот проект уже некоторое время находится в разработке и в его нынешнем виде, которым руководит Ван Хой, представляет собой вымышленный рассказ о вымышленных событиях и персонажах», — сказал он.