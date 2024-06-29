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Стартовали съемки драмы, вдохновленной жизнью Хантера Байдена. В ней сыграет Николас Кейдж

Вчера в 16:57
Кадр: CBS Sunday Morning/YouTube

Режиссер Кэмерон Ван Хой приступил к съемкам драмы «Принц». Сценарий фильма написал лауреат Пулитцеровской премии и номинант на «Оскар» Дэвид Мэмет, сообщает Deadline.

«Принц» рассказывает о наркомане и его пути к выздоровлению в мире власти, удовольствия, боли и высоких ставок. Источники издания, близкие к проекту, сообщают, что частично главный герой по фамилии Пакер, которого сыграет Скотт Хейз, списан с сына действующего президента США Хантера Байдена.

Ранее сценарист Мэмет рассказывал, как создатели «Звука свободы» попросили его написать сценарий для фильма о Хантере Байдене. Писатель подчеркнул, что у главного героя будет другое имя.

Однако другой источник, тоже близкий к создателям фильма, отрицает, что драма черпает вдохновение у Байдена-младшего. «Этот проект уже некоторое время находится в разработке и в его нынешнем виде, которым руководит Ван Хой, представляет собой вымышленный рассказ о вымышленных событиях и персонажах», — сказал он.

В драме снимутся ранее упомянутый Скотт Хейз, а также Николас Кейдж, Дж.-К.Симмонс, Джанкарло Эспозито и Энди Гарсия.

В июне 54-летнего Хантера Байдена признали виновным во лжи об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия. Его признали виновным по трем пунктам обвинения, связанным с покупкой оружия в 2018 году. Байден-младший сам рассказывал о злоупотреблениях наркотическими веществами и алкоголем в своих мемуарах.

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