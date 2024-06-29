Датских фермеров обложат налогом на выбросы углекислого газа коровами

Датские молочные промышленники в целом приветствовали решение властей, но некоторых фермеров оно разгневало. Налог введут в 2030 году, а через пять лет он станет больше более чем чем в два раза. Главный экономист организации Concito Торстен Хасфорт отметил, что цель налога заключается в стимуляции сектора к поиску решений по сокращению выбросов, в том числе изменению состава кормов.