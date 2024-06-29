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Датских фермеров обложат налогом на выбросы углекислого газа коровами

Вчера в 15:48
Фото: Patrick Baum/Unsplash

Фермеров в Дании обложили налогом за выбросы углекислого газа, которые производят коровы в хозяйстве. Ежегодный платеж за одно животное составляет 672 кроны (около 96 долларов), сообщает CNN.

Правительство Дании стало первым в мире, решившимся на введение налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве. Дания считается крупным экспортером молочных продуктов и свинины, а сельское хозяйство производит большую часть углекислых выбросов в стране.

Датские молочные промышленники в целом приветствовали решение властей, но некоторых фермеров оно разгневало. Налог введут в 2030 году, а через пять лет он станет больше более чем чем в два раза. Главный экономист организации Concito Торстен Хасфорт отметил, что цель налога заключается в стимуляции сектора к поиску решений по сокращению выбросов, в том числе изменению состава кормов.

Правительство Дании намерено инвестировать 40 млрд крон (3,7 млрд долларов) в восстановление лесов и создание водно-болотных угодий. «Сегодняшним соглашением мы инвестируем миллиарды в самую большую трансформацию датского ландшафта за последнее время. В то же время мы станем первой страной в мире с [углеродным] налогом на сельское хозяйство», — заявил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

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