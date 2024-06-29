Бэнкси отправил по толпе на «Гластонбери» надувную лодку с манекенами мигрантов

Перформанс произошел во время выступления британской рок-группы Idles. Многие из зрителей решили, что лодку с манекенами отправили в толпу музыканты, которые посвящают свои работы темам иммиграции, критике правых и призывов к сочувствию. Однако те заявили, что впервые увидели эту лодку во время шоу.