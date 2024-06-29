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Бэнкси отправил по толпе на «Гластонбери» надувную лодку с манекенами мигрантов

Вчера в 14:55
Фото: из соцсетей

Бэнкси пустил по рукам толпы на фестивале «Гластонбери» надувную спасательную лодку с манекенами мигрантов. Об этом сообщает The Guardian.

Перформанс произошел во время выступления британской рок-группы Idles. Многие из зрителей решили, что лодку с манекенами отправили в толпу музыканты, которые посвящают свои работы темам иммиграции, критике правых и призывов к сочувствию. Однако те заявили, что впервые увидели эту лодку во время шоу.

Надувной плот появился во время исполнения песни «Danny Nedelko», которая начинается со слов «Мой кровный брат — иммигрант».

Миграция — главная тема фестиваля «Гластонбери-2024». Этой теме посвящена новая зона феста — Terminal 1, заменяющая старую сцену Уильямс-Грин. Посетители должны ответить на вопросы теста, с которым сталкиваются въезжающие в Великобританию.

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