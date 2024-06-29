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Василий Камоцкий выиграл первый бой в лиге пощечин UFC. Он отправил оппонента в нокаут одним ударом

Вчера в 15:10
Кадр: UFC

Россиянин Василий Камоцкий выиграл свой первый бой в американской лиге силовых пощечин Power Slap. Первым же ударом он отправил в нокаут поляка Камила Марусаща.

Турнир Power Slap организован промоушеном UFC Дэйны Уайта.

В своем матче 34-летний россиянин по прозвищу Пельмень вышел на ринг с 27-летним оппонентом на поединок в супертяжелом весе (более 120 кг). Марусащ мало известен в мире спорта, это был лишь второй бой на Power Slap. Прошлый он также проиграл по решению судей.

Хотя Камоцкий заметно ниже противника (175 см против 193), он также и тяжелее на 33 кг.

Примерившись к лицу поляка, сибиряк нанес единственный удар — и победил. Его наградили за лучший бой вечера, а текущий чемпион лиги Лейн Вернес заявил, что уже ждет встречи с россиянином.

Камоцкий родился в городе Иланский Красноярского края. В регионе он стал известен сперва как пауэрлифтер и чемпион по поеданию хинкали. В 2019-м сибирский фермер и заводчик свиней выиграл чемпионат по пощечинам в областной столице. На одном из соревнований у него спросили, чем он любит заниматься, мужчина ответил, что любит есть пельмени, — с тех пор это стало его прозвищем.

Тогда же бойца позвал Амиран Сардаров в ютуб-шоу «Каменные лица». Там Камоцкий запомнился как участник, расправляющийся с оппонентами одним-двумя пощечинами. Глава UFC следил за лигой, но отдельно выделил ролик со схватки спортсмена с автомехаником Вячеславом Зезюлей, тот бой фермер проиграл нокаутом, но заработал приглашение в Америку.

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