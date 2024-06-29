Василий Камоцкий выиграл первый бой в лиге пощечин UFC. Он отправил оппонента в нокаут одним ударом

Камоцкий родился в городе Иланский Красноярского края. В регионе он стал известен сперва как пауэрлифтер и чемпион по поеданию хинкали. В 2019-м сибирский фермер и заводчик свиней выиграл чемпионат по пощечинам в областной столице. На одном из соревнований у него спросили, чем он любит заниматься, мужчина ответил, что любит есть пельмени, — с тех пор это стало его прозвищем.