Василий Камоцкий выиграл первый бой в лиге пощечин UFC. Он отправил оппонента в нокаут одним ударом

Россиянин Василий Камоцкий выиграл свой первый бой в американской лиге силовых пощечин Power Slap. Первым же ударом он отправил в нокаут поляка Камила Марусаща.
Турнир Power Slap организован промоушеном UFC Дэйны Уайта.
В своем матче 34-летний россиянин по прозвищу Пельмень вышел на ринг с 27-летним оппонентом на поединок в супертяжелом весе (более 120 кг). Марусащ мало известен в мире спорта, это был лишь второй бой на Power Slap. Прошлый он также проиграл по решению судей.
Хотя Камоцкий заметно ниже противника (175 см против 193), он также и тяжелее на 33 кг.
Примерившись к лицу поляка, сибиряк нанес единственный удар — и победил. Его наградили за лучший бой вечера, а текущий чемпион лиги Лейн Вернес заявил, что уже ждет встречи с россиянином.
Камоцкий родился в городе Иланский Красноярского края. В регионе он стал известен сперва как пауэрлифтер и чемпион по поеданию хинкали. В 2019-м сибирский фермер и заводчик свиней выиграл чемпионат по пощечинам в областной столице. На одном из соревнований у него спросили, чем он любит заниматься, мужчина ответил, что любит есть пельмени, — с тех пор это стало его прозвищем.
Тогда же бойца позвал Амиран Сардаров в ютуб-шоу «Каменные лица». Там Камоцкий запомнился как участник, расправляющийся с оппонентами одним-двумя пощечинами. Глава UFC следил за лигой, но отдельно выделил ролик со схватки спортсмена с автомехаником Вячеславом Зезюлей, тот бой фермер проиграл нокаутом, но заработал приглашение в Америку.