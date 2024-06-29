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В Екатеринбурге развернуло и выкинуло с полосы пассажирский самолет

Вчера в 13:29
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Екатеринбурга за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет CRJ-200 авиакомпании UVT aero. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 июня после полудня. Воздушное судно следовало рейсом Казань — Тобольск — Екатеринбург. На фото с полосы можно заметить сырой от дождя асфальт.

«На этапе пробега произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров», — прокомментировали в прокуратуре. Ведомство пообещало провести проверку по факту случившегося.

Там уточнили, что пострадавших нет. «Рен-ТВ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово пишет, что самолету также не было нанесено повреждений.

По информации «112», борт зашел на посадку, но не смог затормозить, его развернуло и выбросило с полосы.

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В пресс-службе аэропорта журналистам «Коммерсанта» сообщили, что из‑за происшествия временно были неспособны принимать входящие рейсы, но сейчас уже восстановили работу.

«Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта», — прокомментировали в аэропорту. Там отметили, что сейчас Кольцово работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.

В начале июня в аэропорту Мумбаи самолет сел на полосу, с которой в то же время отлетал другой рейс. Им удалось избежать столкновения, а ролик посадки появился в соцсетях.

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