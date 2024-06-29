В Северной Корее публично казнили фаната кей-попа и фильмов

В частности, по данным южнокорейского министерства, власти КНДР наказывают граждан за ношение солнцезащитных очков и распитие алкоголя из бокалов для вина, невест — за ношение белых платьев на свадьбе, женихов — за поднятие будущих жен на руках. Кроме того, полиция может проверять телефоны граждан на наличие характерных для Южной Кореи прозвищ в разделе контактов, выражений и сленга в личных сообщениях.