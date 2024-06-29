В Северной Корее публично казнили фаната кей-попа и фильмов

Власти КНДР публично казнили поклонника южнокорейского кей-попа и фильмов. Об этом северокорейские перебежчики рассказали министерству объединения Южной Кореи, которое опубликовало их показания в новом докладе о состоянии прав человека в соседней республике.
Согласно документу, инцидент случился в 2022 году, на скамье подсудимых оказался 22-летний мужчина из провинции Хванхэ-Намдо, он был обвинен в прослушивании 70 песен жанра кей-поп и просмотре трех картин из Южной Кореи, а также распространении файлов с ними.
В докладе также говорится, что в 2020 году Северная Корея ужесточила контроль над внешней культурой, приняв закон о запрете «реакционной идеологии и культуры». Этот закон рассматривается как инструмент защиты граждан от западного влияния, которое северокорейское правительство считает пагубным.
В частности, по данным южнокорейского министерства, власти КНДР наказывают граждан за ношение солнцезащитных очков и распитие алкоголя из бокалов для вина, невест — за ношение белых платьев на свадьбе, женихов — за поднятие будущих жен на руках. Кроме того, полиция может проверять телефоны граждан на наличие характерных для Южной Кореи прозвищ в разделе контактов, выражений и сленга в личных сообщениях.