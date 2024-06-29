The New York Times призвала Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США

Редакционная коллегия The New York Times (NYT) призвала Джо Байдена выйти из президентской гонки после дебатов с Дональдом Трампом. Американская газета посоветовала Демократической партии США выдвинуть другого кандидата.
Журналисты выпустили статью с заголовком «Чтобы служить своей стране, президент Байден должен покинуть гонку». Они заявили, что «величайшей услугой обществу, которую [Байден] может сейчас оказать, стало бы объявление» о выходе из президентской гонки.
Причиной выхода этой статьи стали дебаты экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена. Как пишет The Guardian, высокопоставленные демократы запаниковали, когда увидели на экране престарелого мужчину, который временами с трудом заканчивает предложения. Выступление Байдена усилило опасения насчет его готовности занять Белый дом во второй раз, хотя дебаты, как предполагалось, должны были их развеять.
«Есть лидеры-демократы, которые смогут представить четкие, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа. У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и недостатками Байдена. Слишком рискованно делать ставку на то, что американцы проигнорируют или не обратят внимания на возраст и немощь Байдена, которые они видят собственными глазами», — пишут журналисты NYT.
Журналисты признали, что Байден стал бы их «однозначным выбором», но действующий президент «уже не тот человек, каким был четыре года назад». Они хорошо отозвались о демократе и его президентском сроке и раскритиковали республиканца Трампа. По их мнению, на дебатах Байден выглядел «как тень великого государственного служащего».
The New York Times стала первой американской газетой, призвавшей Байдена выйти из гонки. Другие влиятельные издания, включая The Wall Street Journal, Financial Times и Atlantic, опубликовали статьи своих ведущих обозревателей, призывающих демократа не претендовать на Белый дом. Колумнистка Пегги Нунан заявила, что участие Байдена «выглядит как жестокое обращение с пожилыми людьми».
NYT подчеркнула, что у демократов есть время найти нового кандидата, который «смог бы победить Трампа в ноябре». Они попросили Демпартию «честно вести себя с американским обществом» и «ставить интересы нации выше амбиций отдельного человека».