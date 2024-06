The New York Times призвала Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США

The New York Times стала первой американской газетой, призвавшей Байдена выйти из гонки. Другие влиятельные издания, включая The Wall Street Journal, Financial Times и Atlantic, опубликовали статьи своих ведущих обозревателей, призывающих демократа не претендовать на Белый дом. Колумнистка Пегги Нунан заявила, что участие Байдена «выглядит как жестокое обращение с пожилыми людьми».