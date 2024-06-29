The New York Times призвала Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США

Журналисты признали, что Байден стал бы их «однозначным выбором», но действующий президент «уже не тот человек, каким был четыре года назад». Они хорошо отозвались о демократе и его президентском сроке и раскритиковали республиканца Трампа. По их мнению, на дебатах Байден выглядел «как тень великого государственного служащего».