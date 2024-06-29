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Прокуратура потребовала запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»

Сегодня в 12:44
Кадр из видео

Прокуратура Петербурга подала иск с требованием запретить в России клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Об этом сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее информации, административный иск подан в Колпинский районный суд и пока не поступил на рассмотрение к судье.

«Из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии», — приводит она содержание заявления.

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — говорится в документе.

В клипе рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Одна из них танцует у него на коленях, когда с нее снимают платок, на ее месте оказывается сам Моргенштерн.

Ролик вышел в апреле 2021 года. Сейчас у него больше 47 млн просмотров.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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