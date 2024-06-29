Прокуратура потребовала запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»

Прокуратура Петербурга подала иск с требованием запретить в России клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Об этом сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
По ее информации, административный иск подан в Колпинский районный суд и пока не поступил на рассмотрение к судье.
«Из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии», — приводит она содержание заявления.
«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — говорится в документе.
В клипе рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Одна из них танцует у него на коленях, когда с нее снимают платок, на ее месте оказывается сам Моргенштерн.
Ролик вышел в апреле 2021 года. Сейчас у него больше 47 млн просмотров.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.