Прокуратура потребовала запретить клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»

В клипе рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Одна из них танцует у него на коленях, когда с нее снимают платок, на ее месте оказывается сам Моргенштерн.