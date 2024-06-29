Новый фильм Дени Вильнева выйдет в декабре 2026 года. Это может быть «Дюна. Часть 3»

Известно, что третий фильм адаптирует книгу Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Вильнев признавался, что уже знает, что покажет на экране, но не раскрыл подробностей. «Могу лишь сказать, что в нем будет много огневой мощи, чему я очень рад», — добавил он.