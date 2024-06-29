Новый фильм Дени Вильнева выйдет в декабре 2026 года. Это может быть «Дюна. Часть 3»

По информации издания, студия Warner Bros уже какое‑то время планировала выпустить безымянный фильм ближе к рождественским праздникам 2026 года, а сейчас уточнила в расписании, что это будет «фильм Дени Вильнева». Название пока не анонсировали.
По словам источников в студии, руководители Warner Bros и Legendary надеются, что к этой дате будет закончена работа над третьей частью «Дюны». Завершающая картина трилогии находится в разработке с апреля этого года. Deadline отмечает, что сейчас режиссер занят сценарием, а продюсеры заключают сделки с актерами.
Известно, что третий фильм адаптирует книгу Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Вильнев признавался, что уже знает, что покажет на экране, но не раскрыл подробностей. «Могу лишь сказать, что в нем будет много огневой мощи, чему я очень рад», — добавил он.
Кроме проекта режиссера в расписании Legendary появилась и неназванная картина из «Киновселенной монстров». Ее релиз назначен на 26 марта 2027 года. Вероятно, это будет триквел «Годзиллы и Конга». Вторая часть франшизы стала самой успешной в американской серии о схватках кайдзю. Известно, что студия хотела бы побыстрее увидеть продолжение, но режиссер Адам Вингард пропустит работу над ним.