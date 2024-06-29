«На чиле, на расслабоне»: на Камчатке туристам пришлось 15 километров нести уставшего пса на руках

Инцидент случился на тропе к ледниковым Голубым озерам, маршрут идет 15 километров в одну сторону от города Елизово. Путь до озер четвероногий друг прошел бодро, даже бежал по лесу и горам вприпрыжку.
Однако, когда пришло время возвращаться, мохнатый турист уже не смог сдвинуться с места: он лег под сосной и грустно смотрел на людей, с которыми отправился в путь.
Оставлять питомца на озерах не стали. Участники тургруппы собрали носилки из одеяла и погрузили пассажира на них.
«Смотрите, как балдеет», — комментирует за кадром одна из туристок.
«Я бы тоже балдела — на таком-то расслабоне», — отвечает ей соратница.
В июне датского дога по кличке Кевин из штата Айова признали самой высокой собакой в мире. Рост пса от лап до холки составляет 0,97 метра. При этом средний рост самца его породы составляет примерно 76 см.
К несчастью, спустя две недели питомец скончался после внеплановой операции, которую ему сделали из‑за болезни.