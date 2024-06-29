Продюсера Дипло обвинили в порномести

«В это время истица дала понять, что не хочет, чтобы ответчик Дипло записывал их сексуальные действия без ее прямого согласия, а также не хочет, чтобы он распространял изображения и/или видео третьим лицам, и никогда не давала ему на это согласия», — говорится в документе.