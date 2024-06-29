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Продюсера Дипло обвинили в порномести

Сегодня в 10:08
Кадр: Men's Health / YouTube

На EDM-продюсера Дипло подали в суд по обвинению в распространении порно из мести. Об этом пишет Deadline со ссылкой на исковое заявление.

Неизвестная жительница Нью-Йорка пришла в суд в Калифорнии с иском и заявила, что тот распространил ее интимные фото и видео без разрешения. По ее словам, она состояла с музыкантом в отношениях с 2016 по 2023 годы.

«В это время истица дала понять, что не хочет, чтобы ответчик Дипло записывал их сексуальные действия без ее прямого согласия, а также не хочет, чтобы он распространял изображения и/или видео третьим лицам, и никогда не давала ему на это согласия», — говорится в документе.

Согласно тексту, в ноябре 2023 года третья сторона «сообщила истице, что у нее есть изображения и видео, на которых она и ответчик Дипло занимаются сексом». Уточняется, что EDM-звезда поделилась ими в через чат в Snapchat, после чего девушка подала заявление в полицию Нью-Йорка .

В комментарии изданию адвокат музыканта подчеркнул, что его подзащитный часто становится «мишенью для не заслуживающих доверия людей и их недобросовестных адвокатов, которые собирают ложные сведения в поисках незаслуженного вознаграждения».

«Похоже, что этот иск — очередная попытка сделать то же самое, поэтому у нас нет причин полагать, что он закончится иначе, чем все предыдущие. Каждый раз, когда Дипло обвиняли в неподобающем поведении, это заканчивалось прекращением иска с извинениями, либо присуждением ему компенсаций и крахом очередного вымогателя», — добавил защитник.

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