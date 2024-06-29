Губернатор Подмосковья: на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не построят новый концертный зал

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил возведение нового концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла». Об этом он сообщил в комментарии «РИА Новости».
«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, комментируя планы властей Подмосковья по восстановлению сгоревшего здания. Что власти могут там одобрить, он не уточнил.
В начале июня Воробьев не исключил, что на месте «Крокус сити холла» может быть построен памятный сквер. Тогда он отмечал, что «общественное мнение и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного».
Вскоре после нападения террористов компания «Крокус Интернэшнл» пообещала восстановить комплекс. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.
Депутат Госдумы Владимир Ресин, который курирует московскую программу строительства и реконструкции православных храмов, предложил построить на этом месте церковь. Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко посчитала, что правильным будет возвести сквер или храм, а проводить на месте трагедии веселые программы неуместно.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.