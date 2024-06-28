Леброн Джеймс станет первым игроком НБА, который будет играть в одной команде с сыном

Его отец Леброн выступает в НБА с 2003 года, завоевав четыре чемпионских титула. Дважды — в 2008 и 2012 годах — он выигрывал Олимпиские игры в составе сборной США. В марте 2024-го баскетболиста признали самым результативным игроком в истории НБА, он преодолел отметку в 40 тыс. набранных очков.