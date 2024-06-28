Леброн Джеймс станет первым игроком НБА, который будет играть в одной команде с сыном

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал во втором раунде драфта Бронни Джеймса — 19-летнего сына Леброна Джеймса, который уже выступает за команду. Об этом говорится на странице «Лейкерс» в соцсети X.
Леброн и Бронни Джеймс станут первыми отцом и сыном, выступающими за одну команду НБА. В честь этого Леброн опубликовал в инстаграме* фотографию 2007 года, на которой маленький Бронни пришел на матч отца, и подписал ее: «Наследие!»
Младший сын Джеймса поделился видео, на котором Бронни в окружении близких узнает, что будет выступать в одной команде с отцом.
Драфт — это процедура, во время которой команды НБА по очереди выбирают молодых игроков. Бронни Джеймс, выбранный под общим 55-м номером, ранее выступал за университетскую команду «Ю-эс-си Троянс». В среднем за игру он набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи.
В прошлом году Бронни Джеймс пережил остановку сердца, ему потребовалась операция. Процесс восстановления спортсмена занял пять месяцев.
Его отец Леброн выступает в НБА с 2003 года, завоевав четыре чемпионских титула. Дважды — в 2008 и 2012 годах — он выигрывал Олимпиские игры в составе сборной США. В марте 2024-го баскетболиста признали самым результативным игроком в истории НБА, он преодолел отметку в 40 тыс. набранных очков.
До 29 июня Леброн Джеймс должен подписать свой последний контракт с «Лейкерс» сроком на один год и на сумму 51,4 млн долларов. Контракт предполагает возможность продления до трех лет на общую сумму 162 млн долларов.
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