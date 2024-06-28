Экс-вокалиста «Тараканов» Дмитрия Спирина объявили иноагентом

Минюст внес в список иностранных агентов бывшего вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Также в реестр попали:
- петербургская политикесса, экс-глава штаба Бориса Надеждина Дарья Хейкинен;
- бывшая ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева;
- петербургский активист, бывший председатель петербургского молодежного союза «Яблоко» и экс-муниципальный депутат Александр Шуршев;
- юрист и преподаватель, бывший член СПЧ Илья Шаблинский;
- политолог Константин Пахалюк.
Сейчас в списке Минюста 826 лиц и организаций, у большинства из которых указаны ссылки на их сайты и соцсети. Недавно публиковать такую информацию в реестре предписало правительство.
В прошлую пятницу статус иноагентов присвоили режиссеру фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Роману Качанову, двум бывшим петербургским депутатам Владимиру Волохонскому и Никите Кириллову, политтехнологу Сергею Антонову, юристу Алексею Прянишникову и французу Лорану Ванатье, которого арестовали по обвинению в сборе сведений о военно-технической деятельности РФ.