В Петербурге возродят сад Хаяо Миядзаки

Уличный театр «Небесные бродяги» вновь откроет в Петербурге сад Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Зеленая зона расположится у ДК Крупской, ее открытие состоится 5 июля. Сад гарантированно проработает до сентября, а его дальнейшая судьба пока неизвестна.
В новом пространстве будет еще больше артефактов, связанных с картинами японского режиссера, чем в первом саду, посвященном его творчеству. Там расположатся более 15 фигурок из произведений Миядзаки, а еще японские фонарики.
«Мы перевезем фигурку нашего любимца Тоторо, а также дерево желаний, благодаря которому каждый сможет сделать запрос вселенной. А также обязательно сколотим традиционные для синтоистских храмов красно-черные П-образные ворота. Также у нас будут разрисованные тарелки, как и в первом саду», — отметил режиссер уличного театра Илья Лошаков.
Первый сад Миядзаки появился в 2021 году во дворе дома 12 на Биржевой линии. Так труппа «Небесных бродяг» решила облагородить многолетнюю свалку. Команда из пяти человек расставила там фигурки с персонажами Миядзаки и высадила растения. В результате получился сад, который стал точкой притяжения.
Сад закрылся в июле 2023 года, когда «Небесные бродяги» переехали. Театр несколько раз менял прописку, пока не оказался в ДК Крупской, рядом с которым и решил возродить сад.