В Петербурге возродят сад Хаяо Миядзаки

Первый сад Миядзаки появился в 2021 году во дворе дома 12 на Биржевой линии. Так труппа «Небесных бродяг» решила облагородить многолетнюю свалку. Команда из пяти человек расставила там фигурки с персонажами Миядзаки и высадила растения. В результате получился сад, который стал точкой притяжения.