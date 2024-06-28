Суд обязал Netflix удалить из сериала «Кокаиновый берег» (Cocaine Coast/Fariña) сцену секса, оскорбившую бывшего торговца наркотиками. Об этом сообщает The Times.
В 2023 году 78-летнему Лауреано Оубинье из Испании не понравилось, как в популярном криминальном сериале изобразили персонажа, прототипом для которого стал он сам. По мнению мужчины, осужденного в прошлом за торговлю наркотиками, в шоу его представили жестоким наркоторговцем и импотентом. Оубинья потребовал от Netflix 1,5 млн евро компенсации.
Судья отклонил часть жалоб Оубиньи, заявив, что сериал был «вдохновлен реальностью», а изображение мужчины в нем «не сильно отличалось» от того, во что поведение наркоторговца заставило поверить мир.
При этом судья решил, что короткая секс-сцена в начале первого эпизода между персонажем, изображавшим Оубинью, и его женой, не несет никакой ценности. От Netflix потребовали удалить эту сцену и выплатить истцу 15 тыс. евро за нарушение его частной жизни.
«Кокаиновый берег» — сериал о жизни наркоторговцев в испанской Галисии в 1980-е годы. Действие начинается с истории Оубиньи, который считался крупнейшим перевозчиком гашиша в регионе. В реальности наркоторговец отсидел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2017-м.