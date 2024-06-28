В 2023 году 78-летнему Лауреано Оубинье из Испании не понравилось, как в популярном криминальном сериале изобразили персонажа, прототипом для которого стал он сам. По мнению мужчины, осужденного в прошлом за торговлю наркотиками, в шоу его представили жестоким наркоторговцем и импотентом. Оубинья потребовал от Netflix 1,5 млн евро компенсации.