Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в очередной раз предложил снять мораторий на смертную казнь. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Петербурге. Его слова передает Baza.
Во время выступления Бастрыкин предложил снять мораторий указом президента России, хотя некоторые юристы говорили ему, что для этого нужно поменять Конституцию.
Необходимость меры он объяснил ростом числа тяжких преступлений и возможностью освободить бюджетные средства.
«Смотрите, что получается. Вот последний пример — „Крокус Сити“. Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы», — начал глава Следственного комитета.
«Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки… Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога — не болят ли у него зубки. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного осужденного в местах лишения свободы? 30 тыс. рублей в год на одного человека. Умножая на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно, — это колоссальный бюджет», — посчитал Бастрыкин.