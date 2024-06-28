«Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки… Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога — не болят ли у него зубки. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного осужденного в местах лишения свободы? 30 тыс. рублей в год на одного человека. Умножая на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно, — это колоссальный бюджет», — посчитал Бастрыкин.