Причиной смерти солиста Crazy Town Сета Бинзера оказалась передозировка наркотиков

Солист американской рэп-рок-группы Crazy Town Сет Бинзер (Shifty Shellshock) умер от случайной передозировки наркотиков. Об этом менеджер группы сообщил журналу People. Он отметил, что причиной стало сочетание лекарств, отпускаемых по рецепту, и наркотиков, купленных на улице.
«Сет Бинзер, после борьбы с зависимостью и быстрого успеха Crazy Town с „Butterfly“, так и не смог достичь более успешного уровня, чтобы справиться со своими зависимостями», — сказал представитель коллектива.
Он отметил, что близкие Бинзера пытались помочь ему решить эту проблему, но потерпели неудачу, иначе «Shifty еще был бы здесь». Официальных данных судебно-медицинской экспертизы пока не опубликовано, правоохранители еще ждут результаты токсикологических исследований.
Сет Бинзер, автор хитов «Butterfly» и «Starry Eyed Surprise», умер 24 июня в возрасте 49 лет. Тело музыканта было найдено в его доме в Лос-Анджелесе. Бинзер долгое время боролся с наркозависимостью и участвовал в различных реалити-шоу, чтобы побороть ее, например в двух сезонах «Celebrity Rehab» и «Sober House».
В 2012 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за побои и хранение крэка. В интервью Rolling Stone в 2001 году артист признавался, что его задерживали за кражу в магазине, а в течение нескольких лет он употреблял и продавал запрещенные вещества.