Жителям Белгородской области раздадут огнетушители, чтобы они сами тушили пожары после обстрелов

«Мы понимаем, что в некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители. Тысячу закупили за счет средств областного бюджета», — написал глава субъекта у себя на странице во «ВКонтакте».