Жителям Белгородской области раздадут огнетушители, чтобы они сами тушили пожары после обстрелов

Жителям Белгородской области предложили самостоятельно тушить пожары, вызванные обстрелами. Для этого им выдадут огнетушители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мы понимаем, что в некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители. Тысячу закупили за счет средств областного бюджета», — написал глава субъекта у себя на странице во «ВКонтакте».
Губернатор также выразил благодарность коллеге из Ярославской области: «Благодарен Михаилу Яковлевичу Евраеву, губернатору Ярославской области. 1750 огнетушителей приходят сегодня».
Кроме того, помощь белгородским властям отправили и из Самарской области: оттуда должны прийти еще 2000 огнетушителей.
«Мы сразу начинаем раздавать их по главам приграничных муниципальных образований, которые, в свою очередь, раздают тем жителям сел, хуторов и поселков, которые живут непосредственно в той зоне, по которой наносится удар со стороны вооруженных сил Украины. Эту работу будем продолжать и дальше», — пообещал Гладков.
По информации главы региона, за 27 июня по Белгородской области были нанесены 28 атак БПЛА, 12 ракетных атак. Два мирных жителя ранены, пострадало 10 легковых автомобилей и 19 частных домов.