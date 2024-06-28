Пол Маккартни пришел на концерт Тейлор Свифт и получил от фанатов браслеты дружбы

Пол Маккартни пришел на последний концерт Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли». Музыканта заметили, когда тот пробирался в ВИП-зону.
Маккартни тут же окружили шокированные фанаты, с которыми он решил станцевать и спеть. «Пол Маккартни отрывается по полной, танцуя под „But Daddy I Love Him“ во время выступления Тейлор Свифт на сегодняшнем шоу», — гласит подпись к видео с певцом, которое было опубликовано в X.
От поклонников Свифт Маккартни получил браслеты дружбы. С начала «The Eras Tour» тысячи людей, посетившие концерты артистки, сделали и обменялись браслетами дружбы, на которых обычно изображены бусины с именем Тейлор и названиями ее песен.
Эта традиция появилась благодаря песне «You’re On Your Own, Kid» из альбома «Midnights» 2022 года. В ее тексте есть такие слова: «Так что делайте браслеты дружбы, ловите момент и пробуйте его на вкус».
К ливерпульскому певцу присоединились его дочь-модельер Стелла Маккартни и жена Нэнси Шевелл. На трех концертах Свифт за три дня на «Уэмбли» также были замечены принц Уильям с детьми, Том Круз, Трэвис Келси, Грета Гервиг, Хью Грант, Лиам Хемсворт, Рейчел Зеглер, Джейми Дорнан, Фиби Тонкин, Эштон Катчер, Мила Кунис, Тео Джеймс, Джон Бон Джови, Элли Голдинг, Кейт Бланшетт, Софи Тернер, Фиби Уоллер-Бридж, Эндрю Скотт, Сальма Хайек и другие.