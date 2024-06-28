Пол Маккартни пришел на концерт Тейлор Свифт и получил от фанатов браслеты дружбы

Маккартни тут же окружили шокированные фанаты, с которыми он решил станцевать и спеть. «Пол Маккартни отрывается по полной, танцуя под „But Daddy I Love Him“ во время выступления Тейлор Свифт на сегодняшнем шоу», — гласит подпись к видео с певцом, которое было опубликовано в X.