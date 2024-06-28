Суд остановил работу «Кухни на районе» на 90 суток из‑за санитарных нарушений

Люблинский суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») на 90 суток из‑за нарушения санитарных норм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Представительница компании Мария Добронравова сказала в суде, что они признают вину в некоторых нарушениях, например в том, что производственные помещения не убирались должным образом. Однако сейчас эти нарушения устранены, заявила она.
По словам Добронравовой, в судебном решении о приостановке деятельности нет необходимости, потому что компания и так не работает.
С середины июня в нескольких российских городах более 300 человек были госпитализированы с признаками ботулизма. Источником отравления стал салат с фасолью «Лобио», который пострадавшие заказывали в «Кухне на районе».
26 июня помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что из больниц выписали более 230 человек, включая троих детей, после лечения от ботулизма. Он отметил, что на стационарном лечении находятся 148 взрослых пациентов, из которых 44 подключены к искуственной вентилляции легких. Один пострадавший умер.
В связи с массовым отравлением СК завел уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По нему отправили под домашний арест гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и коммерческого директора поставщика фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Повара Карима Норматова, приготовившего лобио, направили в СИЗО.