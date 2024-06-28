На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна

Пассажирам эконом-класса позволят выкупить блок кресел для комфортного сна. На выбор будут доступны блок из трёх кресел у окна или блок из четырёх кресел в центральном ряду. Стюарды также предоставят спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед бизнес-класса, а также дорожный набор бизнес-класса.