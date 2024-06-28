На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна

В рейсах «Аэрофлота» появилась услуга Sleep+. Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила на своем сайте.
Пассажирам эконом-класса позволят выкупить блок кресел для комфортного сна. На выбор будут доступны блок из трёх кресел у окна или блок из четырёх кресел в центральном ряду. Стюарды также предоставят спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед бизнес-класса, а также дорожный набор бизнес-класса.
Опция будет доступна на ряде международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777.
К таким рейсам относятся вылеты из Москвы в Анталью, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санью, Стамбул, Хошимин, Хургаду, Шанхай, Шарм-эль-Шейх, а также в обратном направлении.
Также в список входят полеты из Санкт-Петербурга в Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в обратных направлениях.
Внутри России Sleep+ можно приобрести при полёте в аэропорты Дальнего Востока. Она будет доступна пассажирам рейсов из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск, из Петербурга во Владивосток и обратных направлениях.
Услугой можно воспользоваться при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета. Ее стоимость начинается от 6,8 тыс. рублей.