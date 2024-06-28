В России представили электросамокат для сотрудников ДПС

На Петербургском международном юридическом форуме показали электросамокат для ДПС. В его основу легла модель Ninebot S90L.
Такой самокат используют кикшеринги, и в обычных магазинах он не продается. От рядовых моделей он отличается повышенной прочностью и комфортностью.
У нового самоката два экрана на руле: один показывает скорость, уровень заряда и статус поворотников, а другой — информацию о медленных зонах. Ninebot S90L окрашен в белый цвет с синими буквами «ДПС» на рулевой стойке.
Прототип разработал кикшеринг «МТС Юрент». «В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности мы готовы передать их в пользование стражам порядка. Раз в крупных городах России есть мотополиция, которая борется с нарушителями на мотоциклах, то логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть», — отметили в пресс-службе сервиса.
Ранее вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков предложил создать в Москве и других крупных городах электросамокатную полицию. Он отмечал, что такие подразделения могли бы контролировать соблюдение ПДД управляющими электросамокатами, а также патрулировать в наиболее популярных общественных местах.