В России представили электросамокат для сотрудников ДПС

Прототип разработал кикшеринг «МТС Юрент». «В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности мы готовы передать их в пользование стражам порядка. Раз в крупных городах России есть мотополиция, которая борется с нарушителями на мотоциклах, то логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть», — отметили в пресс-службе сервиса.