В «Google Переводчик» добавили 110 новых языков, включая башкирский, чувашский и чеченский

По словам Google, это самое крупное расширение их онлайн-переводчика в истории: количество доступных языков в нем увеличилось почти вдвое. Обновление стало возможным благодаря крупной языковой модели PaLM 2. Эта модель лучше всего справилась с близкими друг к другу языками, например, с «близкими к хинди, такими как авадхи и марвади, а также французскими креольскими языками, такими как сейшельский креольский и маврикийский креольский».