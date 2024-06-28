В «Google Переводчик» добавили 110 новых языков, включая башкирский, чувашский и чеченский

Google добавила в свой онлайн-переводчик 110 новых языков. Среди них есть те, на которых говорят в России: аварский, башкирский, бурятский, чеченский, чувашский, осетинский, удмуртский, тувинский, якутский, крымско-татарский, коми и лугово-марийский.
Около четверти новых языков в «Google Переводчике» приходятся на африканские. В компании отметили, что на добавленных языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира.
По словам Google, это самое крупное расширение их онлайн-переводчика в истории: количество доступных языков в нем увеличилось почти вдвое. Обновление стало возможным благодаря крупной языковой модели PaLM 2. Эта модель лучше всего справилась с близкими друг к другу языками, например, с «близкими к хинди, такими как авадхи и марвади, а также французскими креольскими языками, такими как сейшельский креольский и маврикийский креольский».
В будущем корпорация намерена создать ИИ-модель, которая будет поддерживать 1000 наиболее распространенных языков по всему миру.