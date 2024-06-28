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На Тамару Эйдельман* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Сегодня в 14:56
Фото: Tamara Eidelman/YouTube

На историка и блогера Тамару Эйдельман завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Дело завели по части четвертой статьи 354.1 УК. Максимальное наказание по ней — тюремное заключение до пяти лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал выпуск авторской программы Эйдельман. В ней, по данным прокуратуры, содержались «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

21 июня в отношении Эйдельман провели проверку. Материалы отправили для решения вопроса о заведении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

*Тамара Эйдельман внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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