На Тамару Эйдельман* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

На историка и блогера Тамару Эйдельман завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Дело завели по части четвертой статьи 354.1 УК. Максимальное наказание по ней — тюремное заключение до пяти лет.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал выпуск авторской программы Эйдельман. В ней, по данным прокуратуры, содержались «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».
21 июня в отношении Эйдельман провели проверку. Материалы отправили для решения вопроса о заведении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.
*Тамара Эйдельман внесена Минюстом в реестр иноагентов.