Петербурженка потеряла паспорт и случайно вышла замуж за египтянина

О новом «муже» женщина узнала, когда пыталась зарегистрировать рождение ребенка, после этого она обратилась с иском и потребовала признать супружество недействительным. Судье она сказала, что никогда не встречалась с Мустафой, не знакома с ним и совместное хозяйство не вела.