Петербурженка потеряла паспорт и случайно вышла замуж за египтянина

В Петербурге суд признал недействительным брак местной жительницы и египтянина, потому что он был основан на утерянном паспорте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Разбирательство провели в Красносельском районном суде. Согласно документам, петербурженка Екатерина вышла замуж за гражданина Египта Мустафу Мохамеда Мустафу Ахмеда. Однако в суде она заявила, что потеряла свой паспорт летом 2021 года и не успела оформить новый.
О новом «муже» женщина узнала, когда пыталась зарегистрировать рождение ребенка, после этого она обратилась с иском и потребовала признать супружество недействительным. Судье она сказала, что никогда не встречалась с Мустафой, не знакома с ним и совместное хозяйство не вела.
В то же время мужчина в феврале 2022 года обратился в Управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. Просьбу он мотивировал тем, что хочет проживать в РФ совместно с супругой.
Рассмотрев дело, суд признал, что брак был заключен на основании утерянного паспорта, а потому является недействительным, и аннулировал запись акта гражданского состояния о его регистрации.
В апреле в Лондоне адвокаты случайно развели не ту пару, направив в суд неправильные документы. Когда спустя два дня юристы осознали ошибку и попросили отменить решение о разводе, суд отказал им, заявив, что «государственная политика должна соблюдать определенность и окончательность».