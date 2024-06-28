В Госдуме предложили сократить допустимый срок аборта по желанию с 12 до 9 недель

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву сократить срок прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Соответствующий документ депутаты передали ТАСС.
«Рекомендовать Министерству здравоохранения РФ проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в тексте.
Кроме того, парламентарии просят от Росздравнадзора обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности «в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций».
В комитете добавили, что документ составлен по итогам круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» и отражает точку зрения его участников.
Кроме прочего на том заседании в октябре прошлого года предлагали регулировать права эмбрионов (потому что душа возникает в момент зачатия, считает депутат Дмитрий Гусев) и обязать женщин получать согласие отцов на аборт, а девушек-подростков — получать информированное добровольное согласие одного из родителей.