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В Госдуме предложили сократить допустимый срок аборта по желанию с 12 до 9 недель

Сегодня в 13:58
Фото: hhach/Pixabay
Обновлено сегодня в 14:37

В комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что рекомендации Минздраву исходят не от них. Об этом пишет медиаменеджерка Ксения Собчак со ссылкой на пресс-службу комитета.

Там объяснили, что лишь обобщили и направили в ведомство пожелания экспертов и участников круглого стола, проведенного в октябре прошлого года. Впрочем, это не означает, что Минздрав или комитет их не поддержат.

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву сократить срок прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Соответствующий документ депутаты передали ТАСС.

«Рекомендовать Министерству здравоохранения РФ проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в тексте.

Кроме того, парламентарии просят от Росздравнадзора обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности «в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций».

В комитете добавили, что документ составлен по итогам круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» и отражает точку зрения его участников.

Кроме прочего на том заседании в октябре прошлого года предлагали регулировать права эмбрионов (потому что душа возникает в момент зачатия, считает депутат Дмитрий Гусев) и обязать женщин получать согласие отцов на аборт, а девушек-подростков — получать информированное добровольное согласие одного из родителей.

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