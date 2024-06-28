В Госдуме предложили сократить допустимый срок аборта по желанию с 12 до 9 недель

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В комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что рекомендации Минздраву исходят не от них. Об этом пишет медиаменеджерка Ксения Собчак со ссылкой на пресс-службу комитета.

Там объяснили, что лишь обобщили и направили в ведомство пожелания экспертов и участников круглого стола, проведенного в октябре прошлого года. Впрочем, это не означает, что Минздрав или комитет их не поддержат.