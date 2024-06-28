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Роскачество готовит ГОСТ на шаурму

Сегодня в 12:47
Фото: Doga Dogan/Unsplash

Российская система качества начала разработку национального стандарта шаурмы. Об этом представители ведомства рассказали «Известиям».

Требования установят к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. Документ также учтет нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиН и имеющиеся практические наработки.

Необходимость введения ГОСТа для блюда объясняют рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите. В организации отмечают, что производители должны гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы, ведь «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом».

В Роскачестве обращают внимание на повышенный эпидемиологический риск шаурмы: разность температур между горячим мясом и холодными овощами, а также высокая влажность ингредиентов способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

Также в ведомстве ссылаются на собственное исследование 29 брендов шаурмы, в котором лишь один образец оказался безопасным, в 15 нашли кишечную палочку, в двух — листерии, в одном — золотистый стафилококк.

В августе прошлого года в Москве 53 человека отравились шаурмой в кафе «Бистро-24». Среди пострадавших оказались двое детей девяти и тринадцати лет. 42 людям потребовалась госпитализация.

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