Роскачество готовит ГОСТ на шаурму

Необходимость введения ГОСТа для блюда объясняют рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите. В организации отмечают, что производители должны гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы, ведь «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом».