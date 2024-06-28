На Airbnb нашли дом в стиле «Головоломки-2»

«Головоломка» рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать задачи, но, когда в жизни той появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.