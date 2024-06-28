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На Airbnb нашли дом в стиле «Головоломки-2»

Сегодня в 14:22

На Airbnb нашли дом, вдохновленный мультфильмом «Головоломка-2». Проживание в нем можно было забронировать с 18 по 22 июня.

В доме, расположенном в Лас-Вегасе, две спальни и две ванные комнаты. Он был построен с нуля за 24 дня и по своему дизайну напоминает персонажи из мультфильма.

Гостиная оформлена в стиле центра управления, где вокруг выставлены светящиеся шары, представляющие основные воспоминания Райли.

Одна спальня окрашена в желтый цвет. В ней стоит большая круглая кровать и ряд светильников, свисающих с потолка. Другая спальня вдохновлена новым персонажем — Тревожностью. Она обтянута пурпурным и оранжевым мехом.

В комнате в стиле Гнева воссоздана сцена, в которой Райли злится, узнав, что к ужину не будет подан десерт. В комнате Печали с потолка свисают лампы-облака, а на них висят голубые бусины, изображающие капли слез.

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«Головоломка» рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать задачи, но, когда в жизни той появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.

Во второй части мульта появились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Смущение, Скука и Ностальгия. С их помощью главной героине предстоит решить проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.

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