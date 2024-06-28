На Airbnb нашли дом в стиле «Головоломки-2»

На Airbnb нашли дом, вдохновленный мультфильмом «Головоломка-2». Проживание в нем можно было забронировать с 18 по 22 июня.
В доме, расположенном в Лас-Вегасе, две спальни и две ванные комнаты. Он был построен с нуля за 24 дня и по своему дизайну напоминает персонажи из мультфильма.
Гостиная оформлена в стиле центра управления, где вокруг выставлены светящиеся шары, представляющие основные воспоминания Райли.
Одна спальня окрашена в желтый цвет. В ней стоит большая круглая кровать и ряд светильников, свисающих с потолка. Другая спальня вдохновлена новым персонажем — Тревожностью. Она обтянута пурпурным и оранжевым мехом.
В комнате в стиле Гнева воссоздана сцена, в которой Райли злится, узнав, что к ужину не будет подан десерт. В комнате Печали с потолка свисают лампы-облака, а на них висят голубые бусины, изображающие капли слез.
«Головоломка» рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать задачи, но, когда в жизни той появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.
Во второй части мульта появились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Смущение, Скука и Ностальгия. С их помощью главной героине предстоит решить проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.