Полиция объявила в розыск Алексея Блиновского

В марте этого года Блиновский отправился в зону специальной военной операции на территории Украины. Он подписал контракт и находился в составе 1-го Донецкого корпуса. Причинами этого шага назывались желание избежать потери своих компаний, реабилитироваться и попытаться спасти супругу Елену от тюрьмы.