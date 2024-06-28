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Полиция объявила в розыск Алексея Блиновского

Сегодня в 12:08
Фото: «Света вокруг света»/YouTube

Полиция разыскивает Алексея Блиновского. Его карточка появилась в базе розыска МВД.

Там не уточняют уголовную статью, по которой объявлен розыск. По информации Shot, мужчину ищут по делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что процедура запущена в связи с тем, что Блиновский не является к следствию для ознакомления с материалами дела.

В марте этого года Блиновский отправился в зону специальной военной операции на территории Украины. Он подписал контракт и находился в составе 1-го Донецкого корпуса. Причинами этого шага назывались желание избежать потери своих компаний, реабилитироваться и попытаться спасти супругу Елену от тюрьмы.

В конце апреля бизнесмен рассказал, что ему угрожают разрывом контракта с Минобороны. Он обратился к главе Следственного комитета и попросил остановить «действия, направленные на расторжение контракта» со стороны главного следователя Москвы, и перестать пугать его.

Этим утром сослуживец Блиновского, бывший адвокат Эльман Пашаев поведал «Рен-ТВ», что однополчанин еще в мае был переведен в штурмовой отряд под Красногоровку в Донецкой области и не покидал зону СВО.

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