«Сто лет тому вперед» эксклюзивно выйдет в Okko 10 июля

«Как в свое время „Гостья из будущего“ стала частью нашего культурного кода, так и „Сто лет тому вперед“ имеет все шансы повторить успех советского фантастического фильма, объединив поколения и превратившись в мостик между прошлым и будущим, — прокомментировала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская. — Я очень рада, что наш онлайн-кинотеатр имеет непосредственное отношение к созданию качественных семейных проектов, а зрители Okko на регулярной основе могут наслаждаться просмотром по-настоящему событийных полнометражных картин».