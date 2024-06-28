«Сто лет тому вперед» эксклюзивно выйдет в Okko 10 июля. Об этом онлайн-кинотеатр рассказал «Афише Daily».
В основу фильма легла одноименная повесть писателя Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. Главные герои «Сто лет тому вперед» — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже.
Коля — обычный парень, он любит видеоигры, рэп, вечеринки с друзьями, и ему нет никакого дела до будущего, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами, историей Галактики, и ее все никак не отпускает прошлое. Девочка должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком.
В фильме снялись Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов и другие. Режиссером выступил Александр Андрющенко («Елки», «Напарник»).
«Сто лет тому вперед» вышел в кинопрокат 18 апреля и уже за первый уик-энд заработал 307,9 млн рублей. Всего блокбастеру удалось собрать в прокате более 1 млрд рублей.
«Как в свое время „Гостья из будущего“ стала частью нашего культурного кода, так и „Сто лет тому вперед“ имеет все шансы повторить успех советского фантастического фильма, объединив поколения и превратившись в мостик между прошлым и будущим, — прокомментировала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская. — Я очень рада, что наш онлайн-кинотеатр имеет непосредственное отношение к созданию качественных семейных проектов, а зрители Okko на регулярной основе могут наслаждаться просмотром по-настоящему событийных полнометражных картин».
О планах снять новую экранизацию книги «Сто лет тому вперед» еще в 2020 году сообщил продюсер Михаил Врубель. Он тогда рассказывал, что относится к ремейкам с опаской, но новая версия фантастической истории о будущем может конкурировать со старой экранизацией благодаря новым технологиям.
Советский фильм «Гостья из будущего» вышел в 1985 году, он состоял из пяти эпизодов. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.