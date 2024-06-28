Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Netflix показал трейлер шоу «Воскресшие тачки», ребута «Тачки на прокачку»

Сегодня в 11:25
Фото: постер Netflix

Netflix показал трейлер шоу «Воскресшие тачки». Реалити от продюсеров «Тачку на прокачку» появится на стриминге 24 июля.

Новый проект в целом следует формату легендарного шоу MTV. В роли ведущего рэпера Xzibit сменил актер и комик Крис Редд («Saturday Night Live»). Как и раньше, он забирает у владельцев разбитые старые автомобили и отвозит их к мастерам в гараж на преображение.

Оригинальное шоу MTV запомнилось зрителям благодаря страсти автомехаников к LCD-мониторам, которые вставляли в сиденья, приборную панель, багажник, крышу и другие неожиданные места.

Судя по трейлеру, в новом проекте отказались от мема, но сохранили оригинальный подход к тюнингу машин. В ролике показывают пикап «в духе Безумного Макса» с гарпуном на крыше, хетчбэк с отделением для дроида из «Звездных войн» и фургон с пиццаметом.

Спустя годы после закрытия «Тачки на прокачку» выяснилось, что большинство тюнингованных авто были сделаны исключительно для показа на телевидении, в реальной жизни были непрактичны, не работали вовсе или даже были опасны для хозяев.

В комментариях под роликом представитель автостудии RetroFabworks заверяет, что механики «вложили всю свою любовь в эти машины, и все должно работать на 100%». «Но так как мы делали это для ТВ, то нам пришлось выдумать странные штуки», — добавляет он.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами