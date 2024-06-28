Netflix показал трейлер шоу «Воскресшие тачки», ребута «Тачки на прокачку»

Netflix показал трейлер шоу «Воскресшие тачки». Реалити от продюсеров «Тачку на прокачку» появится на стриминге 24 июля.
Новый проект в целом следует формату легендарного шоу MTV. В роли ведущего рэпера Xzibit сменил актер и комик Крис Редд («Saturday Night Live»). Как и раньше, он забирает у владельцев разбитые старые автомобили и отвозит их к мастерам в гараж на преображение.
Оригинальное шоу MTV запомнилось зрителям благодаря страсти автомехаников к LCD-мониторам, которые вставляли в сиденья, приборную панель, багажник, крышу и другие неожиданные места.
Судя по трейлеру, в новом проекте отказались от мема, но сохранили оригинальный подход к тюнингу машин. В ролике показывают пикап «в духе Безумного Макса» с гарпуном на крыше, хетчбэк с отделением для дроида из «Звездных войн» и фургон с пиццаметом.
Спустя годы после закрытия «Тачки на прокачку» выяснилось, что большинство тюнингованных авто были сделаны исключительно для показа на телевидении, в реальной жизни были непрактичны, не работали вовсе или даже были опасны для хозяев.
В комментариях под роликом представитель автостудии RetroFabworks заверяет, что механики «вложили всю свою любовь в эти машины, и все должно работать на 100%». «Но так как мы делали это для ТВ, то нам пришлось выдумать странные штуки», — добавляет он.