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«Бежать некуда»: смотрим трейлер «Flight Risk», первого за 8 лет фильма Мела Гибсона

Сегодня в 10:30
Фото: Lionsgate

Студия Lionsgate выпустила трейлер триллера «Flight Risk». Первый за 8 лет фильм Мела Гибсона должен появиться в кинотеатрах по миру 18 октября.

По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти свидетеля по резонансному уголовному делу на небольшом самолете из Аляски в Нью-Йорк. Однако уже в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца.

Судя по ролику, между преступником и силовиком завязывается схватка и киллера удается остановить, но он — единственный человек на борту, который может посадить транспорт на землю.

Трейлер также обещает напряженный полет в экстремальных условиях, участие военных истребителей и заканчивается тревожным гудением пожарных машин на взлетно-посадочной полосе.

Роль наемника играет Марк Уолберг, вместе с ним в кадре находятся Мишель Докери («Джентльмены») и Тофер Грейс («Под Сильвер-Лэйк»). Сценарий написал дебютант Джаред Розенберг, известно, что его работа ранее числилась в так называемом черном списке сценариев Голливуда.

Для Гибсона новая работа стала первой после военной драмы «По соображениям совести», в тот раз он получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Кроме того, он занимается продолжением «Страстей Христовых» и пятой частью «Смертельного оружия».

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