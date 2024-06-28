«Бежать некуда»: смотрим трейлер «Flight Risk», первого за 8 лет фильма Мела Гибсона

Для Гибсона новая работа стала первой после военной драмы «По соображениям совести», в тот раз он получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Кроме того, он занимается продолжением «Страстей Христовых» и пятой частью «Смертельного оружия».