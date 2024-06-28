«Бежать некуда»: смотрим трейлер «Flight Risk», первого за 8 лет фильма Мела Гибсона

Студия Lionsgate выпустила трейлер триллера «Flight Risk». Первый за 8 лет фильм Мела Гибсона должен появиться в кинотеатрах по миру 18 октября.
По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти свидетеля по резонансному уголовному делу на небольшом самолете из Аляски в Нью-Йорк. Однако уже в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца.
Судя по ролику, между преступником и силовиком завязывается схватка и киллера удается остановить, но он — единственный человек на борту, который может посадить транспорт на землю.
Трейлер также обещает напряженный полет в экстремальных условиях, участие военных истребителей и заканчивается тревожным гудением пожарных машин на взлетно-посадочной полосе.
Роль наемника играет Марк Уолберг, вместе с ним в кадре находятся Мишель Докери («Джентльмены») и Тофер Грейс («Под Сильвер-Лэйк»). Сценарий написал дебютант Джаред Розенберг, известно, что его работа ранее числилась в так называемом черном списке сценариев Голливуда.
Для Гибсона новая работа стала первой после военной драмы «По соображениям совести», в тот раз он получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Кроме того, он занимается продолжением «Страстей Христовых» и пятой частью «Смертельного оружия».