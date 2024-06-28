Шоукейс «Заря» и иностранные артисты: Пикник «Афиши» объявил четвертую волну артистов

В уже опубликованном лайнапе произошли небольшие приятные изменения. Теперь Фараон и Хаски выступят не только в Москве, но и в Петербурге, а Тося Чайкина приедет из Питера в столицу. В Москве также выступит и якутская певица Green Apelsin.