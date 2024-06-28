Шоукейс «Заря» и иностранные артисты: Пикник «Афиши» объявил четвертую волну артистов

Пикник «Афиши» объявил четвертую музыкальную волну фестиваля. Купить билеты и посмотреть полное расписание выступлений в Москве и Петербурге можно здесь.
Пикник «Афиши» всегда давал возможность молодым и перспективным музыкантам заявить о себе, и юбилейный фестиваль не стал исключением. В этом году за новичков отвечала «Афиша Daily», которая курирует шоукейс «Заря» на сцене HiFi-стриминга «Звук».
В рамках шоукейса в Москве на сцену поднимутся Felia, Entype, Acid Racer, Straniza, Polovinka, «Стоунд», Lavblast, TonySouljah, Why, Berry, Маугли, Горный, «Маяк», Рудольф Страусов, Наша Таня, Fck Stereotypes, Isaeva, Acid Orchestra, Isma, 3.56 am и Voi.
А в Питере — Entype, Onative, Лилая, Polovinka, Straniza, Acid Racer, Lavblast, «Стоунд», Isaeva, Лолита Кокс, «Маяк», Рудольф Страусов, Fck Stereotypes, Acid Orchestra, Yerkatt, Маугли и Voi.
На Пикнике также выступят перспективные зарубежные музыканты: Internet Girl — единственные артисты из Африки, попавшие в престижный плейлист Spotify Hyperpop, и рэпер PHFat, ставший уже одной из хип-хоп-легенд ЮАР.
В уже опубликованном лайнапе произошли небольшие приятные изменения. Теперь Фараон и Хаски выступят не только в Москве, но и в Петербурге, а Тося Чайкина приедет из Питера в столицу. В Москве также выступит и якутская певица Green Apelsin.