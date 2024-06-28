Из Spotify пропали песни Шамана, Полины Гагариной и других артистов под международными санкциями

Из Spotify пропала музыка Полины Гагариной, Шамана, «Любэ», Григория Лепса, Юлии Чичериной и Олега Газманова. На это обратил внимание The Flow.
Со шведской платформы исчезли их треки, а в некоторых случаях и страницы целиком. Например, о том, что песни Лепса, Чичериной и Газманова вообще были на платформе, сейчас говорят только сохранившиеся пользовательские плейлисты. Открыть их страницы сейчас нельзя: сохранившиеся упоминания треков ведут ведут в профиль Various Artists.
Скорее всего, это связано с введенными против этих музыкантов европейскими санкциями. Шаман и Полина Гагарина попали под них в начале этой недели, Григорий Лепс — в декабре 2022-го, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, Чичерина и Олег Газманов — в октябре того же года.
Интересно, что в 2021 году Гагарина была одной из участниц кампании Equal, запущенной Spotify, напомнил бывший руководитель отдела по работе с лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.
Программа должна была продвинуть исполнительниц-женщин, а их лица появлялись на главном билборде на нью-йоркской Таймс-сквер. В том числе там была и фотография российской певицы.
Ранее хакеры взломали страницы нескольких российских артистов на Spotify. Взлому подверглись аккаунты Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Лиды, Джизуса и 163Onmyneck. Фото на их страницах заменили на изображение с адресом телеграм-канала хакера.