Из Spotify пропали песни Шамана, Полины Гагариной и других артистов под международными санкциями

Со шведской платформы исчезли их треки, а в некоторых случаях и страницы целиком. Например, о том, что песни Лепса, Чичериной и Газманова вообще были на платформе, сейчас говорят только сохранившиеся пользовательские плейлисты. Открыть их страницы сейчас нельзя: сохранившиеся упоминания треков ведут ведут в профиль Various Artists.