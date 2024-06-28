В Госдуме заявили, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи

Тогда же она призвала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются со спецоперации. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — сказала она.