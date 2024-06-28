В Госдуме заявили, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в Год семьи категорически нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии. Она призвала участников Петербургского международного юридического форума выказать к законопроекту отрицательное отношение.
По словам Останиной, считать семью источником насилия нельзя. «Мне представляется, что это нанесет окончательный удар по институту семьи», — сказала она.
При этом еще 20 июня Останина поддержала предложение Татьяны Москальковой обсудить введение ответственности за домашнее насилие.
Тогда же она призвала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются со спецоперации. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — сказала она.